Девичьи фантазии барышни-крестьянки: в Перми переосмыслили Пушкина

Поставить спектакль по классической прозе так, чтобы он не был скучен современным подросткам (а ведь «Барышня-крестьянка» входит в школьную программу и поэтому для пермских учителей сводить на нее учеников означает, как минимум, гарантированно познакомить их с содержанием пушкинской повести), но при этом не скатиться в заигрывание с ними, не заставляя, к примеру, Лизу переписываться с Алексеем с помощью соцсетей, — задача не простая. Но Ксении Жарковой это удалось. Спектакль получился очень веселым, задорным, но абсолютно пушкинским.