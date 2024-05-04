Девичьи фантазии барышни-крестьянки: в Перми переосмыслили Пушкина

— Жанр спектакля я назвала «девичьи фантазии», так как он показан от лица девушки, от ее представлений: какой должна быть любовь, — рассказала Ксения Жаркова, автор инсценировки и режиссер спектакля «Барышня-крестьянка» (12+), премьера которого состоялась в Пермском ТЮЗе. — И в нем, можно сказать, «сто пудов любви», так как в нем влюблены все, у всех в душе любовь.
Поставить спектакль по классической прозе так, чтобы он не был скучен современным подросткам (а ведь «Барышня-крестьянка» входит в школьную программу и поэтому для пермских учителей сводить на нее учеников означает, как минимум, гарантированно познакомить их с содержанием пушкинской повести), но при этом не скатиться в заигрывание с ними, не заставляя, к примеру, Лизу переписываться с Алексеем с помощью соцсетей, — задача не простая. Но Ксении Жарковой это удалось. Спектакль получился очень веселым, задорным, но абсолютно пушкинским.
— Представьте, девушка сидит в глухой деревне всю зиму, и все, что у нее есть — это книги. И, начитавшись этих романов, к весне она уже готова пойти на авантюру, — такой представила «барышню-крестьянку» Ксения Жаркова, такой она и предстала перед зрителями.
Роль мисс Жаксон — персонажа, который у Пушкина разве что показывает все англоманство Муромского, да еще дает возможность Лизе «одолжить» белила, — позволила Татьяне Гладневой оторваться на славу. И чопорная англичанка в ее исполнении время от времени раскрывает свою живую и страстную натуру. Ведь, как уже было сказано выше — «влюблены все».
Впрочем, не будем раскрывать подробности спектакля. Хотя в нем нет никаких отступлений от пушкинского сюжета, небольшие детали, придуманные режиссером, позволяют зрителям все время найти поводы для доброго смеха.
Следующие показы «Барышни-крестьянки» состоятся 23 и 24 мая, 10 и 11 июня.
— Но на майские спектакли билетов уже нет. А на июньские еще можно успеть купить билеты, — сообщили в ТЮЗе.