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В одном из красноярских храмов прихожанам бесплатно раздают куличи

Пасхальный хлеб раздают всем нуждающимся.

Источник: Красноярская епархия

К празднику Светлой Пасхи в красноярском храме прихожанам и всем нуждающимся горожанам бесплатно раздают куличи.

Получить пасхальный хлеб можно в храме Рождества Христова (ул. Щорса, 44 А). Первую партию праздничных куличей раздали второго мая, следующая состоится уже сегодня, 4 мая с 10:00 до 18:00.

По доброй традиции, именно в этом храме в ночь с 4 на 5 мая митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит Пасхальные богослужения.

Напомним, что в Пасхальную ночь для удобства прихожан запустят пять бесплатных автобусов. Четыре будут находиться у храма Рождества Христова, один автобус — у Свято-Успенского мужского монастыря на Лесной. Отправляться они будут по мере заполнения.

Маршруты можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что Пасха в этом году выпадает на 5 мая.

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