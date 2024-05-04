В одном из красноярских храмов прихожанам бесплатно раздают куличи

Напомним, что в Пасхальную ночь для удобства прихожан запустят пять бесплатных автобусов. Четыре будут находиться у храма Рождества Христова, один автобус — у Свято-Успенского мужского монастыря на Лесной. Отправляться они будут по мере заполнения.