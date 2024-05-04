В одном из красноярских храмов прихожанам бесплатно раздают куличи

К празднику Светлой Пасхи в красноярском храме прихожанам и всем нуждающимся горожанам бесплатно раздают куличи.
Получить пасхальный хлеб можно в храме Рождества Христова (ул. Щорса, 44 А). Первую партию праздничных куличей раздали второго мая, следующая состоится уже сегодня, 4 мая с 10:00 до 18:00.
По доброй традиции, именно в этом храме в ночь с 4 на 5 мая митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит Пасхальные богослужения.
Напомним, что в Пасхальную ночь для удобства прихожан запустят пять бесплатных автобусов. Четыре будут находиться у храма Рождества Христова, один автобус — у Свято-Успенского мужского монастыря на Лесной. Отправляться они будут по мере заполнения.
Маршруты можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что Пасха в этом году выпадает на 5 мая.