Ввести большой штраф за фиктивный техосмотр хотят в Казахстане

Однако, как сообщили в Министерстве транспорта РК, в Казахстане подготовили поправки в Административный кодекс, которые увеличивают его до 100 МРП (369 200 тенге). При этом повторное нарушение, совершенное в течение года, предусматривает не увеличенный штраф, а лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет.