В Волгоградской области начался сезон гадюк

Если гадюка все-таки укусила, следует сразу зафиксировать пострадавшую конечность, чтобы как можно меньше ею двигать. Затем рекомендуется наложить антисептическую повязку на место укуса, выпить антигистаминный препарат, пить больше воды и как можно скорее добраться до медицинского учреждения.