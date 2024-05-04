В Волгоградской области начался сезон гадюк

С приходом тепла в Волгоградской области стали просыпаться гадюки и выползать из своих убежищ. Жителей региона предупреждают о необходимости быть внимательнее, отправляясь на природу.
Стоит помнить, что в большинстве случаев змея нападает на человека для самозащиты, например, если на нее случайно наступить. Поэтому нужно внимательно смотреть под ноги.
Если гадюка все-таки укусила, следует сразу зафиксировать пострадавшую конечность, чтобы как можно меньше ею двигать. Затем рекомендуется наложить антисептическую повязку на место укуса, выпить антигистаминный препарат, пить больше воды и как можно скорее добраться до медицинского учреждения.