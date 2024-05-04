В новокузнецкой гимназии 13-летний подросток распылил газовый баллончик

В Новокузнецке в одной из гимназий подросток распылил газовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области. По данным полиции, к инциденту причастен 13-летний ученик шестого класса, который случайно активировал баллончик, пытаясь достать вещи из кармана. В результате инцидента никто не пострадал. Оказалось, что школьник приобрел газовый баллончик через интернет и носил его для самообороны. После происшествия правоохранители провели беседу с подростком о недопустимости принесения потенциально опасных предметов в образовательные учреждения. В отношении родителей ребенка был составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Информация об инциденте направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения и возможного принятия дополнительных мер.