Жители Хабаровского края смогут отправиться в Приморье специальным маршрутом

«РЖД» вновь запускает удобный маршрут между Хабаровским краем и Приморьем. Теперь желающие смогут сначала воспользоваться поездом, а затем — автобусом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
От Хабаровска до приморской станции Тихоокеанская поедет поезд № 214/213, а после — автобус № 514/513 до Ливадии. Для удобства пассажиров расписание транспортных средств будет синхронизировано.
Билеты на поезд и автобус можно будет купить одновременно в железнодорожных кассах, а также на сайте и в мобильном приложении «РЖД», говорят в комитете внутренней политики правительства Хабаровского края.
Летний маршрут «поезд — автобус» Дальневосточная железная дорога запустила три года назад по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Направление пользуется спросом: в прошлом году пассажиропоток составил больше 2,3 тысячи туристов.