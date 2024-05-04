В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута

«С 4 мая движение по данным маршрутам осуществляется на постоянной основе. На всех автобусных маршрутах работают новые, комфортабельные и безопасные автобусы отечественного производства и использующие экологически чистые виды топлива, а также оснащенные системами кондиционирования и видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС», — отметили в компании.