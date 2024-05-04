В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута

Отмечается, что регулярные рейсы теперь направляются в Саки из сел Степное (№ 435−22), Виноградово (№ 265−22) и Ильинка (№ 296−22), а из Сак появились пассажирские рейсы во Владимировку (№ 409−07).
«С 4 мая движение по данным маршрутам осуществляется на постоянной основе. На всех автобусных маршрутах работают новые, комфортабельные и безопасные автобусы отечественного производства и использующие экологически чистые виды топлива, а также оснащенные системами кондиционирования и видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС», — отметили в компании.
Ознакомиться с расписанием следования новых маршрутов можно на сайте «Крымтроллейбуса».
С первого мая в Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566−23 «Симферополь — Урожайное». Ранее сообщалось, что в Крыму возобновлено обслуживание летнего междугороднего автобусного маршрута № 199−24 Советский — Судак. Кроме того, новый автобусный маршрут связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.