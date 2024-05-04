Еще один перевозчик вышел на линию Красноярск — Южно-Сахалинск

Четыре раза в неделю полеты будет выполнять авиакомпания «Россия».
Четыре раза в неделю будут летать самолеты из красноярского аэропорта Емельяново в Южно-Сахалинск. На маршрут вышла авиакомпания «Россия». Ранее полеты выполняла только авиакомпания «Аврора».
Начало полетной программы 20 мая. Время вылета из Красноярска 8:00, а прилета в Южно-Сахалинск в 16:45. Обратный рейс будет вылетать из Южно-Сахалинска в 17:55, а прибывать в Емельяново в 19:15. Время в пути составит 5 часов 20 минут.
Полеты будут выполняться в мае три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, а начиная с 3 июня, добавится еще одна частота — по субботам.
На маршруте будут использоваться самолеты Boeing 738 и Airbus-319.