Еще один перевозчик вышел на линию Красноярск — Южно-Сахалинск

Начало полетной программы 20 мая. Время вылета из Красноярска 8:00, а прилета в Южно-Сахалинск в 16:45. Обратный рейс будет вылетать из Южно-Сахалинска в 17:55, а прибывать в Емельяново в 19:15. Время в пути составит 5 часов 20 минут.