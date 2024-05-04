В мэрии Новосибирска назвали причину отмены фейерверка на День Победы

В городской администрации пояснили, что 9 мая на территории сибирского мегаполиса отменили все фейерверки. Сделано это для того, чтобы обеспечить безопасность в местах массового скопления людей. По этой же причине «Бессмертный полк» в очередной раз пройдет в онлайн-формате.
— На территории города Новосибирска отменены все праздничные фейерверки 09.05.2024 в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей, — пишет издание «Atas.info» со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска.
Сэкономленные деньги в администрации пообещали направить на подготовку и проведение Дня города в июне нынешнего года.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске из-за репетиций парада ограничат движение транспорта.
Егор САФРОНОВ.