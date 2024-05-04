В мэрии Новосибирска назвали причину отмены фейерверка на День Победы

В городской администрации пояснили, что 9 мая на территории сибирского мегаполиса отменили все фейерверки. Сделано это для того, чтобы обеспечить безопасность в местах массового скопления людей. По этой же причине «Бессмертный полк» в очередной раз пройдет в онлайн-формате.