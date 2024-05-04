Количество противопожарных патрулей выросло в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество противопожарных патрулей. В них войдут сотрудники МЧС и полиции, которые будут работать в местах отдыха и лесных маршрутах, проверяя соблюдения правил безопасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".