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Количество противопожарных патрулей выросло в Хабаровском крае

Специалисты будут работать почти во всех районах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае увеличилось количество противопожарных патрулей. В них войдут сотрудники МЧС и полиции, которые будут работать в местах отдыха и лесных маршрутах, проверяя соблюдения правил безопасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Нарушители противопожарного режима будут наказаны. Им придется заплатить крупные штрафы.

Напомним, на всей территории Хабаровского края по поручению губернатора Михаила Дегтярева ввели режим ЧС в лесах. Теперь жителям региона запрещено посещать лесные массивы.

Сейчас в регионе полыхают 14 лесных пожаров. На их тушении работает 391 человек.

Жителей Хабаровского края просят быть внимательней и соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгораний нужно сообщить на единый номер службы: 8 (800) 100−94−00, который работает круглосуточно. Звонок бесплатный.

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