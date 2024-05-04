Количество противопожарных патрулей выросло в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество противопожарных патрулей. В них войдут сотрудники МЧС и полиции, которые будут работать в местах отдыха и лесных маршрутах, проверяя соблюдения правил безопасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Нарушители противопожарного режима будут наказаны. Им придется заплатить крупные штрафы.
Напомним, на всей территории Хабаровского края по поручению губернатора Михаила Дегтярева ввели режим ЧС в лесах. Теперь жителям региона запрещено посещать лесные массивы.
Сейчас в регионе полыхают 14 лесных пожаров. На их тушении работает 391 человек.
Жителей Хабаровского края просят быть внимательней и соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгораний нужно сообщить на единый номер службы: