С начала года омские автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 112 школьников

При этом более половины из них не было и 14 лет.
Об этом рассказала начальник отделения начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева на пресс-конференции, прошедшей накануне в Омском городском пресс-центре.
В 90% случаев родители не знали, что их у их ребёнка есть транспортное средство. Некоторых подростков останавливали на одной и той же машине по пять-шесть раз.
Также детей не раз ловили за рулём мопедов, скутеров, квадродциклов и тому подобного транспорта. В то время, как управлять мопедом, мокиком или скутером можно с 16 лет, а мотоциклом с 18-ти. И конечно, для этого нужно получить водительское удостоверение.
Поднималась на пресс-конференции и тема электросамокатов. В апреле было зарегистрировано восемь ДТП с их участием.
«Родители позволяют детям двигаться на электросамокатах, но забывают, что до 14 лет ребенок не может передвигаться самостоятельно — только в сопровождении взрослых, по тротуарам, вело- и велопешеходным дорожкам. С 14 лет можно двигаться по обочине, по краю проезжей части. В случае возникновения опасности преимущество имеет пешеход», — цитирует Наталью Бобылеву «Вечерний Омск».
Напомним, что недавно в Калачинском районе произошла трагедия — ребёнок сел за руль мотороллера «Муравей» и погиб. Как выяснилось, семья убиралась на придомовой территории, а мальчик поехал вывозить мусор. Он не справился с управлением, мотороллер перевернулся, ребёнок получил травмы несовместимые с жизнью.