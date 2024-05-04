С начала года омские автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 112 школьников

Также детей не раз ловили за рулём мопедов, скутеров, квадродциклов и тому подобного транспорта. В то время, как управлять мопедом, мокиком или скутером можно с 16 лет, а мотоциклом с 18-ти. И конечно, для этого нужно получить водительское удостоверение.