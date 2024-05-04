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В Братске отремонтируют проезжую часть улицы Мира

Работы начнутся летом этого года.

Источник: Пресс-служба администрации Братска

Летом в городе Братске развернется масштабная работа: проезжую часть улицы Мира ждет ремонт. В программе замена покрытия дороги в два слоя, новая дорожная разметка и многое другое. Об этом сообщили в администрации города.

— Помимо замены асфальтового покрытия установят пешеходные ограждения, восстановят монолитные искусственные дорожные неровности, у колодцев по улице заменят крышки и отрегулируют люки. У дождеприемников ливневой канализации поменяют чугунные решетки. Возвращаясь к асфальтным работам, то они пройдут на площади почти в 62 тысячи квадратов., при протяженности улицы почти в 2 километра и 900 метров, — уточняют власти города Братска.

Вдоль проезжей части на улице Мира также проведут кронирование деревьев, ветки которых могут мешать движению автомобилей. Все ремонтные работы выполнят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», они начнутся летом.