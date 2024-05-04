В Братске отремонтируют проезжую часть улицы Мира

— Помимо замены асфальтового покрытия установят пешеходные ограждения, восстановят монолитные искусственные дорожные неровности, у колодцев по улице заменят крышки и отрегулируют люки. У дождеприемников ливневой канализации поменяют чугунные решетки. Возвращаясь к асфальтным работам, то они пройдут на площади почти в 62 тысячи квадратов., при протяженности улицы почти в 2 километра и 900 метров, — уточняют власти города Братска.