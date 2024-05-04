В Перми 10 дней ищут бесследно пропавшего 16-летнего подростка

Родные, близкие и волонтёры 10 дней ищут бесследно пропавшего в Перми 16-летнего подростка.
Последний раз Данила Зырянова видели 24 апреля. Он ушёл в школу из дома по улице Холмогорской в микрорайоне Южном, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 165−170 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Школьник носит усы, может быть в очках.
Выходя из дома подросток был одет в тёмные джинсы, чёрную кожаную куртку, белые кроссовки, на голове — чёрная панама.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем мальчике, просят позвонить по номеру 8−342−204−49−04 или 102, либо обратиться в ближайший отдел полиции.