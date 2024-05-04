На популярном маршруте в нацпарке «Таганай» заметили следы медведицы с медвежатами

На популярном маршруте в нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) заметили следы медведицы с медвежатами — туристов призывают проявлять осторожность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В районе Откликного гребня замечены следы медведицы с медвежатами. Рекомендуем всем, кто собирался прогуляться в ту сторону, по возможности пересмотреть маршрут», — говорят сотрудники.
Если сделать это не получится, передвигаться лучше в светлое время суток и большими группами, обозначая свое присутствие громкими звуками: разговаривать, петь, свистеть в свисток, советуют специалисты.