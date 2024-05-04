Ну, не май месяц! Хотя, подождите… На Челябинскую область обрушился снегопад

В Челябинской области выпал снег. Нет, вы не ошиблись с датами и не попали во временную петлю. Сегодня действительно 4 мая, и действительно выпал снег. Пока что это наблюдается не по всей области, но в Каслинском районе пейзажи ничем не отличить от декабрьских.
ГИБДД уже обратилась к водителям. Их просят быть предельно аккуратными на трассах, а лучше никуда не выезжать, если есть такая возможность.
— В отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до −3 и осадки в виде снега, гололедные явления, — добавили в ГИБДД.
Стоит отметить, что синоптики предупреждали о надвигающихся осадках в северных районах области, на границе со Свердловской. К слову, наших соседей накрыли аномальные снегопады, засыпало и сам Екатеринбург.
Жители Озерска Челябинской области также сообщают о снегопаде, пока небольшом. А накануне вечером осадки выпали рядом со Златоустом.