Ричмонд
+13°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ну, не май месяц! Хотя, подождите… На Челябинскую область обрушился снегопад

В нескольких районах Челябинской области выпал снег.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области выпал снег. Нет, вы не ошиблись с датами и не попали во временную петлю. Сегодня действительно 4 мая, и действительно выпал снег. Пока что это наблюдается не по всей области, но в Каслинском районе пейзажи ничем не отличить от декабрьских.

ГИБДД уже обратилась к водителям. Их просят быть предельно аккуратными на трассах, а лучше никуда не выезжать, если есть такая возможность.

— В отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до −3 и осадки в виде снега, гололедные явления, — добавили в ГИБДД.

Стоит отметить, что синоптики предупреждали о надвигающихся осадках в северных районах области, на границе со Свердловской. К слову, наших соседей накрыли аномальные снегопады, засыпало и сам Екатеринбург.

Жители Озерска Челябинской области также сообщают о снегопаде, пока небольшом. А накануне вечером осадки выпали рядом со Златоустом.