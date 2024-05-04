Ну, не май месяц! Хотя, подождите… На Челябинскую область обрушился снегопад

В Челябинской области выпал снег. Нет, вы не ошиблись с датами и не попали во временную петлю. Сегодня действительно 4 мая, и действительно выпал снег. Пока что это наблюдается не по всей области, но в Каслинском районе пейзажи ничем не отличить от декабрьских.