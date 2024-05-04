Горячую воду отключили в части Свердловского района Иркутска из-за аварии

Из-за аварии на теплосети по улице Вампилова, 3 у жителей микрорайона Первомайский в Иркутске отключили горячую воду, сообщили irk.aif.ru в городской администрации. Вернуть водоснабжение планируют ночью 5 мая. Посмотреть карту отключений можно по ссылке.