Горячую воду отключили в части Свердловского района Иркутска из-за аварии

Из-за аварии на теплосети по улице Вампилова, 3 у жителей микрорайона Первомайский в Иркутске отключили горячую воду, сообщили irk.aif.ru в городской администрации. Вернуть водоснабжение планируют ночью 5 мая. Посмотреть карту отключений можно по ссылке.
«Для устранения аварии сначала потребовалось убрать торговые павильоны», — рассказали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе мэрии. А по словам представителей ресурсоснабжающей организации, ранее от собственников торговых объектов неоднократно требовали убрать их из охранной зоны теплосетей.
Также стало известно, что районная прокуратура начала провекру по факту коммунальной аварии.