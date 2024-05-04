Ричмонд
+13°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду отключили в части Свердловского района Иркутска из-за аварии

Вернуть водоснабжение планируют ночью 5 мая.

Источник: Reuters

Из-за аварии на теплосети по улице Вампилова, 3 у жителей микрорайона Первомайский в Иркутске отключили горячую воду, сообщили irk.aif.ru в городской администрации. Вернуть водоснабжение планируют ночью 5 мая. Посмотреть карту отключений можно по ссылке.

«Для устранения аварии сначала потребовалось убрать торговые павильоны», — рассказали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе мэрии. А по словам представителей ресурсоснабжающей организации, ранее от собственников торговых объектов неоднократно требовали убрать их из охранной зоны теплосетей.

Также стало известно, что районная прокуратура начала провекру по факту коммунальной аварии.

ЖКХ