В Новосибирске 9 мая запретят продажу алкоголя

Организации торговли и общественного питания на этих территориях призывают предложить альтернативу в виде безалкогольных напитков, соков, кваса, коктейлей, мороженого и кондитерских изделий. Также они должны прекратить продажу алкоголя в стеклянной таре и закрыть летние кафе и веранды не позднее 23:00.