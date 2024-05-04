В Новосибирске 9 мая запретят продажу алкоголя

Это решение принято мэрией для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий.
Так, продажа алкоголя будет запрещена в районах, где планируются массовые мероприятия, таких как вокруг Березовой рощи, ул. Богдана Хмельницкого, Затулинского жилмассива, Монумента Славы, Михайловской набережной, ул. Восход, ТРЦ «Аура», пл. Ленина, Красного проспекта, а также частично в Первомайском районе и Академгородке.
Организации торговли и общественного питания на этих территориях призывают предложить альтернативу в виде безалкогольных напитков, соков, кваса, коктейлей, мороженого и кондитерских изделий. Также они должны прекратить продажу алкоголя в стеклянной таре и закрыть летние кафе и веранды не позднее 23:00.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирской области зарегистрировано больше двух сотен укусов клещей.