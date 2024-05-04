Почти 3500 иностранцев попались за нарушения ПДД во Владивостоке

ГИБДД подвела промежуточные итоги работы с иностранцами во Владивостоке. Речь о выявлении нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства. Только с начала года в поле зрения полицейских попали около 3500 приезжих водителей. Подробнее о самых распространенных огрехах — в материале «КП — Владивосток».
Автоинспекторы проверяют у шоферов документы, осматривают транспорт на наличие неисправностей. По словам специалистов, во время проверок у водителей автобусов чаще всего проблемы с путевыми листами, а у иностранных таксистов — с документацией, подтверждающей право на осуществление трудовой деятельности. Что касается водителей грузовиков, они грешат отсутствием информационных табличек и тахографов.
«В апреле за нарушение миграционного законодательства сотрудниками полка ДПС в отделы полиции Владивостока доставлены 88 граждан иностранных государств, а по подозрению в использовании поддельных документов — 40 человек, у которых изъято 3 водительских удостоверения и 37 документов, подтверждающих право на регистрацию и трудовую деятельность», — прокомментировала пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку, отметив, что всех наказывают в соответствии с законом.
В общей сложности к ответственности привлекли 3471 иностранца. О нарушениях миграционного законодательства, организации каналов нелегальной миграции, «резиновых» квартирах приморцев просят сообщать в территориальные отделы полиции. Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91.