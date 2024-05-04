Почти 3500 иностранцев попались за нарушения ПДД во Владивостоке

Автоинспекторы проверяют у шоферов документы, осматривают транспорт на наличие неисправностей. По словам специалистов, во время проверок у водителей автобусов чаще всего проблемы с путевыми листами, а у иностранных таксистов — с документацией, подтверждающей право на осуществление трудовой деятельности. Что касается водителей грузовиков, они грешат отсутствием информационных табличек и тахографов.