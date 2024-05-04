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Мэр Красноярска проверил, как идут работы по дорожной развязке на Пашенном

Пока все намеченные работы идут согласно графику.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске несмотря на непогоду в самом разгаре строительство одной из самых долгожданных дорожных развязок на Пашенном.

В будущем эта развязка свяжет микрорайон Пашенный с мостом и сделает прямой выход на Октябрьский район. Сейчас, чтобы выехать из Пашенного, жителям приходится это делать через улицу Матросова.

Сегодня мэр города Владислав Логинов лично проверил, как идут работы. С его слов, пока все идет согласно графику и снижать темпы ни в коем случае нельзя.

На данный момент на развязке уже завершены основные подготовительные работы, завезены все инертные материалы, выполняется устройство земляного полотна, сформирован проезд от начала трассы до её завершения в Пашенном, также завершено переустройство ограждения Речпорта и продолжается снос строений.