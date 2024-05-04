Мэр Красноярска проверил, как идут работы по дорожной развязке на Пашенном

На данный момент на развязке уже завершены основные подготовительные работы, завезены все инертные материалы, выполняется устройство земляного полотна, сформирован проезд от начала трассы до её завершения в Пашенном, также завершено переустройство ограждения Речпорта и продолжается снос строений.