Мэр Красноярска проверил, как идут работы по дорожной развязке на Пашенном

В Красноярске несмотря на непогоду в самом разгаре строительство одной из самых долгожданных дорожных развязок на Пашенном.
В будущем эта развязка свяжет микрорайон Пашенный с мостом и сделает прямой выход на Октябрьский район. Сейчас, чтобы выехать из Пашенного, жителям приходится это делать через улицу Матросова.
Сегодня мэр города Владислав Логинов лично проверил, как идут работы. С его слов, пока все идет согласно графику и снижать темпы ни в коем случае нельзя.
На данный момент на развязке уже завершены основные подготовительные работы, завезены все инертные материалы, выполняется устройство земляного полотна, сформирован проезд от начала трассы до её завершения в Пашенном, также завершено переустройство ограждения Речпорта и продолжается снос строений.