Комсомольчане на ретро авто добрались до Москвы

Из Комсомольска они выехали 12 апреля. Проект «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка в СССР» придумал Александр Цыганов, который в путь не отправился. Как сообщало КомСити, перед поездкой все жигули тщательно подготовили: на каждом автомобиле была свежая расцветка милиции, пожарной охраны — как в СССР.
В городах, через которые проезжали участники автопробега, проходили встречи с курсантами учебных заведений МВД, возложение цветов к памятникам погибшим во Второй мировой войне.
В Москве также планируется встреча в институте МВД и возложение цветов к Вечному огню. Обратно из столицы участники полетят 8 мая, а автомобили привезут в Комсомольск автовозами.