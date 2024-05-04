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Комсомольчане на ретро авто добрались до Москвы

Участник автопробега на ретро-автомобилях из Комсомольска-на-Амуре добрались до Москвы.

Источник: Соцсети

Из Комсомольска они выехали 12 апреля. Проект «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка в СССР»‎ придумал Александр Цыганов, который в путь не отправился. Как сообщало КомСити, перед поездкой все жигули тщательно подготовили: на каждом автомобиле была свежая расцветка милиции, пожарной охраны — как в СССР.

В городах, через которые проезжали участники автопробега, проходили встречи с курсантами учебных заведений МВД, возложение цветов к памятникам погибшим во Второй мировой войне.

В Москве также планируется встреча в институте МВД и возложение цветов к Вечному огню. Обратно из столицы участники полетят 8 мая, а автомобили привезут в Комсомольск автовозами.