Комсомольчане на ретро авто добрались до Москвы

Из Комсомольска они выехали 12 апреля. Проект «Автомобили и мотоциклы на службе правопорядка в СССР»‎ придумал Александр Цыганов, который в путь не отправился. Как сообщало КомСити, перед поездкой все жигули тщательно подготовили: на каждом автомобиле была свежая расцветка милиции, пожарной охраны — как в СССР.