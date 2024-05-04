Синоптики прогнозируют почти солнечную субботу

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в субботу, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня в стране установится переменная облачность и будет в основном без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха будет колебаться от +16°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу республики.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в субботу воздух прогреется до +18…+20°C. Сегодня в белорусской столице прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве будут схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +17…+19°C, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Бресте и Гродно будет немного теплее, а столбик термометра поднимется до отметки +21…+23°C. В этих областных центрах в субботу также установится переменная облачность. В Бресте будет без дождей, а в Гродно есть небольшая вероятность осадков — 5−10%. Ветер ожидается переменных направлений 2−7 м/с.