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Синоптики прогнозируют почти солнечную субботу

Во всех областных центрах и белорусской столице сегодня будет без дождей, лишь в Гродно есть небольшая вероятность осадков.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в субботу, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня в стране установится переменная облачность и будет в основном без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Дневная температура воздуха будет колебаться от +16°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу республики.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в субботу воздух прогреется до +18…+20°C. Сегодня в белорусской столице прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве будут схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +17…+19°C, ветер неустойчивый 1−6 м/с.

В Бресте и Гродно будет немного теплее, а столбик термометра поднимется до отметки +21…+23°C. В этих областных центрах в субботу также установится переменная облачность. В Бресте будет без дождей, а в Гродно есть небольшая вероятность осадков — 5−10%. Ветер ожидается переменных направлений 2−7 м/с.