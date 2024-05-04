Синоптики прогнозируют почти солнечную субботу

В Бресте и Гродно будет немного теплее, а столбик термометра поднимется до отметки +21…+23°C. В этих областных центрах в субботу также установится переменная облачность. В Бресте будет без дождей, а в Гродно есть небольшая вероятность осадков — 5−10%. Ветер ожидается переменных направлений 2−7 м/с.