В Пермском крае прошли сильные снегопады

— Сегодня днем температура поднимется до +2…+7°С, в Перми — до +6°С. Завтра, в воскресенье, 5 мая, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью ожидается −6…-1°С, в Перми −2°С, днем потеплеет до 4…9°С, в Перми до 8 , — сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу.