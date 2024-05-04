В Пермском крае прошли сильные снегопады

В ночь на 4 мая в Пермском крае выпал сильный снег. Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на части территории региона вновь установился временный снежный покров.
Этой ночью в Кунгуре выпало за 23 часа 13 миллиметров осадков, высота снежного покрова составила пять сантиметров. Сильные снегопады прошли в Суксуне и Октябрьском. Из-за того, что перемело снегом федеральную трассу Пермь-Екатеринбург, с 8 утра 4 мая на ней ограничили движение грузовиков и автобусов.
— На проезжей части автодороги Пермь-Екатеринбург имеется рыхлый снег и снежный накат, — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края. — Двигаться в таких условиях автомобилистам следует предельно осторожно и только на зимних шинах.
В соцсетях пермяки делятся фотографиями занесенных улиц и дворов.
Но синоптики обещают, что такая непогода ненадолго.
— Сегодня днем температура поднимется до +2…+7°С, в Перми — до +6°С. Завтра, в воскресенье, 5 мая, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью ожидается −6…-1°С, в Перми −2°С, днем потеплеет до 4…9°С, в Перми до 8 , — сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу.