Сергей Шелест обратился к омичам после несчастного случая с выпавшей с 13 этажа девочкой

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наступает сезон открытых балконных дверей и установки москитных сеток на окна. И, к сожалению, трагическая статистика детских смертей, связанная с этим сезоном, ежегодно пополняется. Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям: не оставляйте их без присмотра даже «на минуточку», ведь иногда этой минуточки хватает, чтобы случилась беда", — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.