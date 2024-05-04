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Дмитрий Махонин сообщил о подаче газа в деревню Пермского края после аварии

Без топлива остались более 1,5 тысячи местных жителей.

Источник: Reuters

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своём телеграм-канале о подаче газа в деревню Стряпунята после аварии.

По его словам, восстановление поврежденного участка газопровода рядом с деревней Якунята к утру 4 мая завершилось.

«Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Начали подачу газа и подключение абонентов», — сообщил он.

Жителей, у которых остаются вопросы по подключению газа, просят обратиться в дежурную диспетчерскую службу Краснокамского округа по номеру +7 (342) 735−14−36.

Напомним, повреждение газопровода оставило без газа более 1,5 тысячи жителей деревни Стряпунята в Пермском крае. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 3 мая. Как сообщил глава региона, повреждение газопровода произошло возле деревни Якунята в Краснокамском округе. Пострадавших в инциденте нет.