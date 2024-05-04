Дмитрий Махонин сообщил о подаче газа в деревню Пермского края после аварии

Напомним, повреждение газопровода оставило без газа более 1,5 тысячи жителей деревни Стряпунята в Пермском крае. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 3 мая. Как сообщил глава региона, повреждение газопровода произошло возле деревни Якунята в Краснокамском округе. Пострадавших в инциденте нет.