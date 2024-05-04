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Регионы Беларуси продолжают определяться с Днями трезвости

Даты проведения безалкогольных акций каждый район определяет для себя самостоятельно, но чаще всего они приурочены к школьным праздникам.

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Пять регионов Беларуси приняли решение о проведении на их территории антиалкогольных акций в этом году, соответствующие постановления райисполкомов опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет портале.

Так, в Ганцевичском районе Брестской области Дней трезвости будет два — 25 мая в связи с «Последним звонком» у школьников и 14 июня на выпускные вечера в школах. В эти дни реализация алкоголя будет ограничена с 00:00 до 24:00.

Власти Лиозненского района Витебской области приняли аналогичное решение, там тоже спиртное будет не купит на «Последний звонок» и выпускные вечера. Это ограничение также будет действовать в течение суток.

На территории еще одного района Витебской области — Толочинского — Дней трезвости будет в два раза больше. В этом регионе алкоголь будет не купить не только в дни проведения школьных мероприятий, посвященных окончанию учебного года и выпускным вечерам, но и 2 сентября на День знаний, а также 3 октября, когда в районе пройдут мероприятия по популяризации ЗОЖ.

Ограничения на реализацию спиртных напитков в эти дни будут действовать с 00:00 до 24:00.

В Калинковичском районе Гомельской области и Минском районе антиалкогольные акции пройдут с 8:00 25 мая до 8:00 26 мая в связи с проведением мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года, а также с 8:00 14 июня до 8:00 15 июня на выпускные вечера.

Есть исключения

Вместе с тем, есть исключения. В частности, в Минском районе алкоголь будет продаваться на розлив в объектах общепита.

А в Ганцевичском, Лиозненском, Толочинском и Калинковичском района спиртное можно будет приобрести также в объектах общественного питания и еще в торговых объектах для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.