Регионы Беларуси продолжают определяться с Днями трезвости

На территории еще одного района Витебской области — Толочинского — Дней трезвости будет в два раза больше. В этом регионе алкоголь будет не купить не только в дни проведения школьных мероприятий, посвященных окончанию учебного года и выпускным вечерам, но и 2 сентября на День знаний, а также 3 октября, когда в районе пройдут мероприятия по популяризации ЗОЖ.