Священник рассказал, в какой цвет нельзя красить яйца на Пасху

Некоторые авторы считают, что есть определенные цвета, которые якобы не приветствует церковь. «МК в Красноярске» обратился к священнику Алексею Язеву и узнал, есть ли ограничения в выборе оттенков и рисунков.
По словам священнослужителя, ограничений по цветам нет. Церковь не регламентирует, какими должны быть атрибуты Пасхи.
«На Пасху нужно смотреть дальше праздничного стола. Красить яйца можно в любой доступный цвет. Благо их химическая промышленность предлагает много. Я предпочитаю красить в луковой шелухе, по старинке. Раньше, кстати, на яйца наносили звезды, ракеты, портреты Гагарина», — пояснил Язев.
Батюшка предположил, что идея о том, что какой-то цвет находится под запретом, возникла из-за того, что раньше верующие были ограничены в красителях и украшали яйца только теми цветами, которые были в наличии. Традиционно праздничные угощения покрывали красным. Однако в Русской православной церкви строгого регламента нет.
Священник подчеркнул, что Пасха — это в первую очередь молитва и единение христианской общины, а не яйца, куличи и веселье.
«Если хотите по-настоящему отметить Пасху — найдите возможность прийти в храм. Там вы научитесь молиться, там вы поймете, что такое настоящая православная Церковь», — добавил собеседник «МК в Красноярске».
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