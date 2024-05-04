Священник рассказал, в какой цвет нельзя красить яйца на Пасху

Батюшка предположил, что идея о том, что какой-то цвет находится под запретом, возникла из-за того, что раньше верующие были ограничены в красителях и украшали яйца только теми цветами, которые были в наличии. Традиционно праздничные угощения покрывали красным. Однако в Русской православной церкви строгого регламента нет.