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В Самаре «Учителем года-2024» стала преподаватель физики из сельской школы

Надежда Милославская — учитель физики из школы им. кавалера ордена Славы А. И. Дырина поселка Балашейка Сызранского района.

Источник: правительство Самарской области

В пятницу, 3 мая на торжественной церемонии в Филармонии награду ей вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, учителю подарили ключи от новой «Лады Гранты».

Надежда Николаевна Милославская применяет оригинальный подход к преподаванию своего предмета. Она объясняет ребятам физические законы и решения задач через примеры и предметы из повседневной жизни. Часто учитель при постановке физических опытов на уроке использует знания из смежных дисциплин. Оригинальный прикладной подход покорил жюри.

Конкурс профмастерства среди педагогов проходит в регионе в 34 раз. Его областной этап к проходил с 26 февраля по 12 марта. До финала дошли 22 учителя. Победитель будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью этого года.