В Самаре «Учителем года-2024» стала преподаватель физики из сельской школы

Конкурс профмастерства среди педагогов проходит в регионе в 34 раз. Его областной этап к проходил с 26 февраля по 12 марта. До финала дошли 22 учителя. Победитель будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью этого года.