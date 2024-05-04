В Самаре «Учителем года-2024» стала преподаватель физики из сельской школы

В пятницу, 3 мая на торжественной церемонии в Филармонии награду ей вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, учителю подарили ключи от новой «Лады Гранты».
Надежда Николаевна Милославская применяет оригинальный подход к преподаванию своего предмета. Она объясняет ребятам физические законы и решения задач через примеры и предметы из повседневной жизни. Часто учитель при постановке физических опытов на уроке использует знания из смежных дисциплин. Оригинальный прикладной подход покорил жюри.
Конкурс профмастерства среди педагогов проходит в регионе в 34 раз. Его областной этап к проходил с 26 февраля по 12 марта. До финала дошли 22 учителя. Победитель будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью этого года.