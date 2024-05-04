Для молдавских школьников начались пасхальные каникулы

Это заключительные в учебном году каникулы, после возвращения за парты школьники будут учиться до 31 мая, затем уйдут на летний отдых. В этот период учащиеся IV классов примут участие в национальном тестировании в начальном образовании, оно пройдет с 15 по 24 мая.