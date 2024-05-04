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Для молдавских школьников начались пасхальные каникулы

Школьники правобережной Молдовы ушли на десятидневные каникулы и вернутся за парты 14 мая.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Пасхальные десятидневные каникулы начались в пятницу в школах правобережной Молдовы.

Период школьных каникул на 2023/2024 учебный год ранее установило Министерство образования.

Отдыхать до вторника, 14 мая, будут учащиеся начальных, гимназических и лицейских классов.

Это заключительные в учебном году каникулы, после возвращения за парты школьники будут учиться до 31 мая, затем уйдут на летний отдых. В этот период учащиеся IV классов примут участие в национальном тестировании в начальном образовании, оно пройдет с 15 по 24 мая.

Экзаменационная сессия по окончании гимназического цикла стартует с 3 июня и закончится 14 июня, а экзамены на степень бакалавра пройдут с 3 по 21 июня.

В правобережной Молдове, согласно статистике, действует около 1 200 учреждений начального и общего среднего образования.

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