Для молдавских школьников начались пасхальные каникулы

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Пасхальные десятидневные каникулы начались в пятницу в школах правобережной Молдовы.
Период школьных каникул на 2023/2024 учебный год ранее установило Министерство образования.
Отдыхать до вторника, 14 мая, будут учащиеся начальных, гимназических и лицейских классов.
Это заключительные в учебном году каникулы, после возвращения за парты школьники будут учиться до 31 мая, затем уйдут на летний отдых. В этот период учащиеся IV классов примут участие в национальном тестировании в начальном образовании, оно пройдет с 15 по 24 мая.
Экзаменационная сессия по окончании гимназического цикла стартует с 3 июня и закончится 14 июня, а экзамены на степень бакалавра пройдут с 3 по 21 июня.
В правобережной Молдове, согласно статистике, действует около 1 200 учреждений начального и общего среднего образования.