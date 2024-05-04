Участок трассы Пермь — Екатеринбург частично закрыт для движения из-за снегопада

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, ограничение действует на территории Кунгурского и Суксунского округов с 8 утра 4 мая до нормализации погодных условий. В данный момент дорожная техника проводит работы по очистке дорожного покрытия, маршрут патрулируют экипажи ДПС.