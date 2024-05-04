Правила приема в школу изменили в Казахстане

Время, отведенное на тестирование, составляет в 5 классе 60 минут, в 6 классе — 90 минут, в 7 классе — 120 минут, в 8 классе — 150 минут, в 10 классе — 180 минут (в указанное время не входит время на раздачу тестовых материалов, заполнение секторов Листа ответов, а также время на разъяснительную работу).