«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» не выявили сильнейшего в матче 31 тура Первой лиги

Отличиться имели шансы многие, но и голкиперы «СКА-Хабаровска» и «КАМАЗа» оказались на высоте, вытащив несколько опаснейших ударов. К основному времени матча арбитр добавил 6 минут, но и за это время сильнейшего в поединке выявить не удалось — нулевая ничья.