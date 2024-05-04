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«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» не выявили сильнейшего в матче 31 тура Первой лиги

Зрители не увидели забитых голов.

Источник: Соцсети

Матчи 31-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги стартовали с востока России встречей «СКА-Хабаровск» с ФК «КАМАЗ». Армейцы вышли на поле с боевым настроем после трёх побед подряд, но зрители голов за 90 минут на поле стадиона имени Ленина так и не увидели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Отличиться имели шансы многие, но и голкиперы «СКА-Хабаровска» и «КАМАЗа» оказались на высоте, вытащив несколько опаснейших ударов. К основному времени матча арбитр добавил 6 минут, но и за это время сильнейшего в поединке выявить не удалось — нулевая ничья.

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