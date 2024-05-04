Ярмарки выходного дня в Кишиневе: Последняя возможность купить что-то вкусненькое перед Пасхальными праздниками — сообщаем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 4—5 мая во всех секторах столицы пройдут различные ярмарки по продаже отечественных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонным продуктам перед Пасхальными праздниками.