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Ярмарки выходного дня в Кишиневе: Последняя возможность купить что-то вкусненькое перед Пасхальными праздниками — сообщаем адреса

Пасхальные ярмарки работают во всех секторах столицы.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 4—5 мая во всех секторах столицы пройдут различные ярмарки по продаже отечественных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонным продуктам перед Пасхальными праздниками.

Ботаника

В парке «Валя Трандафирилор», на центральной аллее — Весенняя ярмарка будет работать до 30 мая.

В Сквере Сергея Лазо (ул. Сармизегетуса, 1) — ярмарка работает до 13 мая.

Бул. Дачия, 26 — ярмарка местных производителей, которая работает до 13 мая.

С 27 апреля по 4 мая Пасхальные ярмарки работают по следующим адресам:

  • бул. Куза Водэ, 23;
  • бул. Дечебал, 34/1;
  • ул. Н. Зелинского, 7 (супермаркет № 1);
  • бул. Дачия, 21/1 (Макдональдс);
  • бул. Траян, пересечение с ул. Н. Зелинского;
  • бул. Дачия, 44−50;
  • ул. Сармизеджетуса, 35;
  • бул. Дачия, 62,
  • бул. Дачия, 16.

Буюканы

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202) 4 мая работает ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.

До 4 мая Пасхальные ярмарки работают по следующим адресам:

  • ул. Алба Юлия, 196/2; 196/3; 196/4;
  • ул. Иона Крянгэ, 74, 75, 78; 45/1;
  • Каля Ешилор, 5.

Центр

Пасхальные ярмарки до 4 мая работают по следующим адресам:

  • ул. Измаильская, угол с бул. Д. Кантемир;
  • ул. Армянская, угол с ул. Митрополит Варлаам;
  • ул. Тигина (рядом с Центральным рынком);
  • ул. Болгарская;
  • Хынчештское шоссе, 58;
  • ул. Арборилор, 21 (на территории Т" Malldova);
  • бул. Штефана чел Маре, 8 (сквер у UNIC).

Чеканы

На ул. Мирча чел Батрын, 32 и ул. Джинта Латинэ, 18 — до 4 мая работают Пасхальные ярмарки.

Рышкановка

По ул. Богдана Воевода, угол с ул. Киевской — ярмарка работает до 14 мая.

ул. Мирон Костин 13/1 — ярмарка работает до 14 мая.

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.