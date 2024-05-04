Ярмарки выходного дня в Кишиневе: Последняя возможность купить что-то вкусненькое перед Пасхальными праздниками — сообщаем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни,
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор», на центральной аллее — Весенняя ярмарка будет работать до 30 мая.
В Сквере Сергея Лазо (ул. Сармизегетуса, 1) — ярмарка работает до 13 мая.
Бул. Дачия, 26 — ярмарка местных производителей, которая работает до 13 мая.
С 27 апреля по 4 мая Пасхальные ярмарки работают по следующим адресам:
- бул. Куза Водэ, 23;
- бул. Дечебал, 34/1;
- ул. Н. Зелинского, 7 (супермаркет № 1);
- бул. Дачия, 21/1 (Макдональдс);
- бул. Траян, пересечение с ул. Н. Зелинского;
- бул. Дачия, 44−50;
- ул. Сармизеджетуса, 35;
- бул. Дачия, 62,
- бул. Дачия, 16.
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202) 4 мая работает ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
До 4 мая Пасхальные ярмарки работают по следующим адресам:
- ул. Алба Юлия, 196/2; 196/3; 196/4;
- ул. Иона Крянгэ, 74, 75, 78; 45/1;
- Каля Ешилор, 5.
Центр
Пасхальные ярмарки до 4 мая работают по следующим адресам:
- ул. Измаильская, угол с бул. Д. Кантемир;
- ул. Армянская, угол с ул. Митрополит Варлаам;
- ул. Тигина (рядом с Центральным рынком);
- ул. Болгарская;
- Хынчештское шоссе, 58;
- ул. Арборилор, 21 (на территории Т" Malldova);
- бул. Штефана чел Маре, 8 (сквер у UNIC).
Чеканы
На ул. Мирча чел Батрын, 32 и ул. Джинта Латинэ, 18 — до 4 мая работают Пасхальные ярмарки.
Рышкановка
По ул. Богдана Воевода, угол с ул. Киевской — ярмарка работает до 14 мая.
ул. Мирон Костин 13/1 — ярмарка работает до 14 мая.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.