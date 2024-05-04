Министр здравоохранения Омской области пообещал лично проверять больницы

Министр здравоохранения Артем Наркевич опубликовал в своем телеграмм-канале пост о грядущих проверках омских медучреждений. Глава ведомства намерен лично проверять их на предмет организации дежурств в выходные и праздничные дни. Под особым контролем — ситуация в БСМП № 1.
— Сейчас мы проводим проверку. Будут сделаны соответствующие выводы. В выходные планирую лично выезжать и проверять, как организовано дежурство в том или ином учреждении. Руководители и сотрудники проверяемых медицинских организаций заранее знать о моем визите не будут, — пообещал министр.
Таким образом Артем Наркевич отреагировал на скандальный ролик, опубликованный на днях в социальных сетях. На видео врач, находящийся в явно неадекватном состоянии, с трудом подбирает рассыпанные по полу бумаги. Авторы ролика утверждали, что видеозапись сделана в БСМП № 1.
Свою проверку по данному поводу также организовала прокуратура.