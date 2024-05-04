Министр здравоохранения Омской области пообещал лично проверять больницы

— Сейчас мы проводим проверку. Будут сделаны соответствующие выводы. В выходные планирую лично выезжать и проверять, как организовано дежурство в том или ином учреждении. Руководители и сотрудники проверяемых медицинских организаций заранее знать о моем визите не будут, — пообещал министр.