Собянин: Бесстыковые пути делают метро Москвы комфортнее и современнее

По его словам, такие рельсы уже уложены на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и других линиях. Сейчас их устанавливают на всех строящихся ветках метро. Так, открытие первых участков Троицкой линии и продление Сокольнической до станции «Потапово» добавит еще более 30 километров бесстыковых путей. Кроме того, до конца 2024 года еще 12 километров модернизированных рельсов уложат на Таганско-Краснопресненской линии.
— Вагоны по таким рельсам едут тише и мягче, а значит, поездки пассажиров становятся комфортнее. Из-за снижения вибрации колеса вагонов и сами пути меньше изнашиваются, траты на ремонт сокращаются, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На четырех станциях столичного метро обновят путевые стены. Специалисты планируют завершить работу в течение двух лет. Керамическую плитку, которая облицовывает стены метро, заменят на мрамор. При этом внешне отличия будут незаметны.
Специалисты приведут в порядок территории у восьми новых станций метро и пяти транспортных узлов в этом году. Будут заменены остановочные павильоны и перенесены в более удобные для пассажиров места. Также специалисты займутся организацией парковочных карманов для автомобилей и велопарковками для двухколесного транспорта.