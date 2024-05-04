Собянин: Бесстыковые пути делают метро Москвы комфортнее и современнее

По его словам, такие рельсы уже уложены на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и других линиях. Сейчас их устанавливают на всех строящихся ветках метро. Так, открытие первых участков Троицкой линии и продление Сокольнической до станции «Потапово» добавит еще более 30 километров бесстыковых путей. Кроме того, до конца 2024 года еще 12 километров модернизированных рельсов уложат на Таганско-Краснопресненской линии.