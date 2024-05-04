Столичные заводы испекли более 3,6 миллиона пасхальных куличей

— Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В этой отрасли действуют около 120 предприятий, где работают около 18 тысяч человек. Перед Пасхой они начинают массовое изготовление праздничной выпечки и успешно удовлетворяют потребности отечественного рынка в качественной продукции. Так, в этом году столичные фабрики выпустили более 3,6 миллиона куличей и кексов общем массой свыше 1,2 тысячи тонн, — сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.