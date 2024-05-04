Столичные заводы испекли более 3,6 миллиона пасхальных куличей

— Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В этой отрасли действуют около 120 предприятий, где работают около 18 тысяч человек. Перед Пасхой они начинают массовое изготовление праздничной выпечки и успешно удовлетворяют потребности отечественного рынка в качественной продукции. Так, в этом году столичные фабрики выпустили более 3,6 миллиона куличей и кексов общем массой свыше 1,2 тысячи тонн, — сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
К примеру, столичный кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» произвел к празднику более 1,3 миллиона куличей и кексов — около 546 тонн изделий. Компания предлагает широкий ассортимент — совокупно на полках торговых сетей страны будет представлено 15 видов пасхальных изделий.
Булочно-кондитерский Холдинг «Коломенский» произвел свыше 2,2 миллиона куличей общей массой более 700 тонн. В ассортименте 10 видов изделий — с цукатами, вишней, изюмом, сгущенным молоком, творогом и клюквой. В этом году компания презентовала семь новинок.
Пекари кондитерского комбината «Добрынинский» изготовили около 50 тысяч пасхальных куличей — порядка 19,5 тонн. В их ассортименте три вида изделия — творожный с изюмом и цукатами, йогуртовый с цукатом и классический с изюмом.
Кроме того, компания «Царский пряник» выпустила более тонны куличей ручной работы — свыше 2,5 тысячи изделий. Это на 40 процентов превышает показатели 2023 года. Помимо куличей компания предлагает праздничные пряники различных форм, объёмные пасхальные яйца, сладкие открытки и съедобные раскраски.
В Москве также действуют предприятия, специализирующиеся на производстве полезной выпечки. Так, столичная компания «Другой хлеб» изготовила к празднику порядка двух тысяч куличей без глютена, сахара и красителей. При их создании используют рисовую и овсяную муку, органический изюм и клюкву. Общая масса произведенных изделий составляет около 1,2 тонны.
Отмечается, что шоколадная фабрика French Kiss также традиционно подготавливает пасхальный ассортимент. В этом году здесь испекли около четырех тысяч куличей общей массой более двух тонн. В товарной линейке авторские куличи из дрожжевого теста с фисташковой начинкой, а также кексы с изюмом и курагой. Предприятие также подготавливает пасхальные шоколадные яйца с начинкой, фигурки курочек, зайчиков и наборы имбирных пряников в пасхальной символике.