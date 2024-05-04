Между Казанью и Улан-Удэ запущено авиасообщение

По словам Доржиева, загрузка первого рейса составила порядка 90%, около 160 пассажиров прилетели в Улан-Удэ. Обратно полетят примерно столько же. Рейс будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Продолжительность полёта — около 5 часов.
Алдар Доржиев подчеркнул, что открытие каждого нового рейса создаёт новые возможности для развития внутреннего туризма. Министр напомнил, что в марте на международной выставке MITT-2024 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с компанией Nordwind airlines. После переговоров с властями Республики Татарстан было решено организовать взаимные информационные туры. К жителям Бурятии прилетят представители СМИ, блогеры и туркомпании из Казани.
Благодаря улучшению авиационного сообщения, жители Татарстана смогут легко добраться до Бурятии, познакомиться с культурой народов, проживающих в республике, и побывать на озере Байкал.
Жители Бурятии также смогут летать с пересадкой в Казани в другие города России и ближнего зарубежья.
Туризм в Бурятии — одна из ведущих отраслей экономики. Главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. По официальным данным, в год республику посещают около 600 тыс. туристов — это те, кто заселяется в гостиницы. Вместе с путешественниками, останавливающимися у родственников, друзей, объём турпотока больше в два раза и доходит до 1 млн человек.