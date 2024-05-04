Между Казанью и Улан-Удэ запущено авиасообщение

Туризм в Бурятии — одна из ведущих отраслей экономики. Главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. По официальным данным, в год республику посещают около 600 тыс. туристов — это те, кто заселяется в гостиницы. Вместе с путешественниками, останавливающимися у родственников, друзей, объём турпотока больше в два раза и доходит до 1 млн человек.