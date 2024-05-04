В Омской области назвали районы с самой высокой смертностью в 2024 году

Специалисты ЗАГСа подсчитали, что в Омске и области за четыре месяца года родились 4 673 малыша, а умерли за этот же период 8 428 омичей.
Как следует из опубликованных данных, наибольшее количество смертей с января 2024 года зарегистрировано в Тарском (230), Исилькульском (194), Калачинском (187) и Таврическом (176) районах Омской области.
Стоит отметить, что Исилькульский и Тарский также вошли в топ-3 районов с самой высокой рождаемостью — 115 и 94 малыша с начала года соответственно. Но больше всего детей в этом году появилось на свет в Омском районе — 201 малыш.