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В Омской области назвали районы с самой высокой смертностью в 2024 году

В омском Управлении ЗАГС в пятницу, 3 мая 2024 года, представили показатели смертности и рождаемости в Омске и районах области за период с января по апрель 2024 года.

Источник: Reuters

Специалисты ЗАГСа подсчитали, что в Омске и области за четыре месяца года родились 4 673 малыша, а умерли за этот же период 8 428 омичей.

Как следует из опубликованных данных, наибольшее количество смертей с января 2024 года зарегистрировано в Тарском (230), Исилькульском (194), Калачинском (187) и Таврическом (176) районах Омской области.

Стоит отметить, что Исилькульский и Тарский также вошли в топ-3 районов с самой высокой рождаемостью — 115 и 94 малыша с начала года соответственно. Но больше всего детей в этом году появилось на свет в Омском районе — 201 малыш.

демография