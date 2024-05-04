На Волгоград обрушилось резкое похолодание и ночные заморозки

Экстремальный перепад температур и резкое похолодание ощутили на себе жители Волгограда 4 мая. После изнуряющей летней жары в апреле увидеть на градуснике −1 никто не ожидал. Именно столько показывали термометры в ночь на 4 мая. Днем синоптики волгоградского ЦГМС обещают максимум +12…+14. К этому добавится пронизывающий северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.
Утеплиться практически в зимние вещи придется и тем, кто пойдет в храм на ночное пасхальное богослужение. В ночь на 5 мая будет всего +2…+4 градуса. В светлое Христово Воскресенье днем воздух прогреется всего до +14…+16 градусов.
Повышаться температура начнет только в понедельник. Короткая рабочая неделя начнется с +20…+22 градусов днем. Ночи пока останутся прохладными, температура будет всего около +6 градусов.