На Волгоград обрушилось резкое похолодание и ночные заморозки

Экстремальный перепад температур и резкое похолодание ощутили на себе жители Волгограда 4 мая. После изнуряющей летней жары в апреле увидеть на градуснике −1 никто не ожидал. Именно столько показывали термометры в ночь на 4 мая. Днем синоптики волгоградского ЦГМС обещают максимум +12…+14. К этому добавится пронизывающий северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.