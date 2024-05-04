В Кемерове готовят проект новой магистрали моста через Томь

В Кемерове скоро начнутся работы по проектированию новой дорожной магистрали, которая свяжет Ленинский район и Рудничный. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилёв. Новая дорога протяженностью 11,2 километра соединит Московский проспект с Кузбасским и улицей Нахимова. Частью магистрали станет мост через реку Томь. Проект должен улучшить транспортную доступность и способствовать формированию транспортного кольца в городе. В ближайшие дни планируется объявление аукциона для выбора подрядчика, который разработает проект магистрали. Сергей Цивилёв подчеркнул, что проект станет одним из самых масштабных в регионе на ближайшие несколько лет.