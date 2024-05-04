На свердловских трассах закрыли движение грузового и пассажирского транспорта из-за снегопада

Региональное УГИБДД сообщает, что ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта введены в Ревдинском районе, на автодороге «Ревда- Дегтярск- Курганово» и на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района. С 10 по 15 км Чусовского тракта Верх-Исетского района Екатеринбурга (до поселка Медный) участок дороги перекрыт из-за большого числа поваленных деревьев на проезжей части.