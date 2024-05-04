Ричмонд
+13°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На свердловских трассах закрыли движение грузового и пассажирского транспорта из-за снегопада

Из-за снегопада на нескольких свердловских трассах закрыли движение для грузовиков и пассажирских автобусов. Легковым машинам можно передвигаться по скользким дорогам только на зимней резине.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 94% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: telegram-канал ГИБДД Свердловской области

Региональное УГИБДД сообщает, что ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта введены в Ревдинском районе, на автодороге «Ревда- Дегтярск- Курганово» и на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района. С 10 по 15 км Чусовского тракта Верх-Исетского района Екатеринбурга (до поселка Медный) участок дороги перекрыт из-за большого числа поваленных деревьев на проезжей части.

На многих дорогах сотрудники ДПС патрулируют дорожную ситуацию. В частности, они дежурят на автодороге «Екатеринбург- Реж- Алапаевск» Режевского района, где наблюдается гололедица, а на проезжей части — рыхлый снег. Также снежный накат обнаружен на 162 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» в районе Ачита. Автомобилистов предупреждаю и о мокром дорожном покрытии на федеральной автодороге «Екатеринбург -Шадринск -Курган» в Каменском районе.

По информации Управления автомобильных дорог Свердловской области, в устранении последствий снегопада на региональных трассах задействованы 75 единиц техники. В том числе — 55 комбинированных дорожных машин, 4 автомобиля с отвалом и 12 автогрейдеров.

ГИБДД