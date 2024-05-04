Милиция усилит контроль возле храмов на Пасху

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси усилит контроль возле храмов, а также на транспортных объектах, сообщила в субботу пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
Как пояснили в МВД, дополнительные меры по обеспечению безопасности будут предприняты в связи с предстоящими ночными богослужениями и праздничными пасхальными мероприятиями.
«Будет усилен контроль вблизи храмов, а также на объектах транспорта», — говорится в сообщении.
Помимо усиленного контроля возле храмов, в местах скопления большого количества людей планируется организовать пропускной режим с использованием технических средств.
Также сотрудники ГАИ будут обеспечивать комфортные условия парковки, а для исключения заторов на дорогах разработаны маршруты объездов.
Ранее в МВД отмечали, что особое внимание будет уделяться контролю над дорожной ситуацией, выявлению нетрезвых участников дорожного движения.
«Все наряды милиции ориентированы на оказание помощи гражданам, их защиту и предупреждение правонарушений», — пояснили в ведомстве.