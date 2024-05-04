На трассе «Сибирь» под Кемеровом произошло смертельное ДТП

В результате столкновения двух автомобилей на 302 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» погиб один человек, ещё шестеро пострадали. Полиция Кузбасса проводит расследование этого инцидента. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Jetta выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery Tiggo. В результате столкновения один из пассажиров Volkswagen скончался от полученных травм на месте. Оба водителя и четыре пассажира двух машин получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшей аварией.