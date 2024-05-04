В «час пик» ремонтировать не будут: в Минтрансе представили график перекрытия трассы Уфа-Оренбург в мае

В Минтрансе Башкирии представили график частичного перекрытия движения на участке трассы Уфа-Оренбург от СНТ «Уршак» до Булгаково. Из-за ремонта здесь будут ограничивать движение транспорта по одной из полос — на въезд в Уфу или по направлению в сторону Оренбурга.
Напомним, 1 мая 2024 года на этом участке образовалась многокилометровая пробка на выезде из Уфы. По версии главы Башкирии Радия Хабирова, произошло это из-за несогласованных действий районной администрации и дорожных служб. Руководитель региона потребовал составить график ремонта с учетом «часов пик» и наказать виновников гигантской пробки.
Сегодня, 4 мая, Минтранс Башкирии опубликовал график дорожных работ на трассе Уфа-Оренбург.
На полосе в сторону Уфы будут ремонтировать дорогу (перекроют для движения на участке СНТ «Уршак» — Булгаково):
- 4 мая — с 11:00 часов.
- 5 мая — с 00 до 7 часов и с 23 до 24 часов.
- 6 мая — с 00 до 7 часов и с 11 до 24 часов.
- 7 мая — с 00 до 7 часов и с 11 до 24 часов.
- 8 мая — с 00 до 8 часов.
- 9 мая — работы выполняться не будут.
- 10 мая — с 8 до 17 часов и 20 до 24 часов.
- 11 мая — с 00 до 17 часов и с 20 до 24 часов.
- 12 мая — 00 до 10 часов.
В сторону Стерлитамака ремонтировать участок СНТ «Уршак»-Булгаково начнут с 6 мая 2024 года.
- 6 мая — с 8 до 17 часов и с 20 до 24 часов.
- 7 мая — с 00 до 7 часов, с 10 до 17 часов, с 20 до 24 часов.
- 8 мая — 00 до 7 часов.
- 9 мая — работы не проводятся.
- 10 мая — 00 до 7 часов и с 8 до 24 часов.
- 11 мая — с 00 до 24 часов.
- 12 мая — с 00 до 8 часов и с 23 до 24 часов.
- 13 мая — с 00 до 17 часов и с 20 до 24 часов.
- 14 мая — с 00 до 17 часов и с 20 до 24 часов.
- 15 мая — с 00 до 17 часов и 20 до 24 часов.
- 16 мая — с 00 до 17 часов и с 20 до 24 часов.
- 17 мая — 00 до 15 часов и с 23 до 24 часов.
- 18 мая — с 00 до 24 часов.
- 19 мая — с 00 до 8 часов.
В Минтрансе Башкирии предупредили водителей, что с 10 по 11 мая на этом участке будет «производиться фрезерование асфальтобетонного покрытия».
— При образовании затруднения движения подрядная организация приостановит работы. При уменьшении транспортного потока работы продолжатся, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.