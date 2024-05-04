В «час пик» ремонтировать не будут: в Минтрансе представили график перекрытия трассы Уфа-Оренбург в мае

В Минтрансе Башкирии представили график частичного перекрытия движения на участке трассы Уфа-Оренбург от СНТ «Уршак» до Булгаково. Из-за ремонта здесь будут ограничивать движение транспорта по одной из полос — на въезд в Уфу или по направлению в сторону Оренбурга.