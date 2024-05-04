Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти в зоне СВО

«Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут»,—заявила Коробенкова.