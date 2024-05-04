Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти в зоне СВО

«Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут»,—заявила Коробенкова.
При этом Наталья Коробенкова отмечает, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет. «Такой информацией не располагает даже военная прокуратура, представитель которой 3 мая звонил мне и моему сыну, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана», — добавляет Коробенкова.
Эдуард Ульман в 2007 году решением Северо-Кавказского военного окружного суда был признан виновным по делу об убийстве жителей Чечни и приговорен к 14 годам лишения свободы. По версии следствия, 11 января 2002 года разведгруппа 641-го отряда спецназа под командованием Эдуарда Ульмана открыла огонь по автомобилю «УАЗ» в Шатойском районе Чечни. В результате погиб директор местной школы, еще пять человек, находившихся в машине, пострадали. Затем штаб приказал Эдуарду Ульману расстрелять оставшихся людей. Все пятеро были расстреляны.
В ходе судебных процессов Эдуард Ульман говорил, что трижды просил подтверждения приказа: «Если это требуют, значит, это необходимо». В 2004 и 2005 годах суд присяжных оправдывал военнослужащих, поскольку они выполняли приказ командования. Всего по делу проходило четверо обвиняемых. За несколько дней до вынесения приговора Северо-Кавказским военным окружным судом Эдуард Ульман и двое его сослуживцев пропали и с этого времени находятся в федеральном розыске.
Накануне «Новая Бурятия» и «Ридус» со ссылкой на экс-руководителя союза военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука и Наталью Коробенкову сообщали, что он погиб в зоне боевых действий на Украине.