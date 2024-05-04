В Пермском крае майское похолодание может стать самым сильным за 20 лет

«Среднесуточная температура на севере края сегодня окажется ниже отметки в 0˚. На юго-востоке края наблюдается снежный покров высотой до 15 см — судя по данным очевидцев, а также метеостанции Шамары, где за 24 часа выпало 22 мм снега, а высота снежного покрова достигает 14 см. В Кунгуре за 23 часа выпало 13 мм осадков. Сильный снегопад продолжится до середины дня», — подчеркнули метеорологи.