В Пермском крае майское похолодание может стать самым сильным за 20 лет

Похолодание в мае 2024 года может стать самым сильным в Пермском крае за последние 20 лет, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
По словам метеорологов, очень мощное арктическое вторжение, которое с 3 мая распространялось из Республики Коми на Кировскую область и Татарстан, дошло до Пермского края.
«На всей территории Прикамья температура воздуха упала ниже 0˚, на севере региона — даже ниже −5˚. Например, в Чердыни похолодало до −6,0˚С, а в Гайнах столбик термометра опустился до отметки в −5,2˚», — рассказали специалисты.
Эксперы ГИС-центра ПГИНУ пояснили, что понижение температуры воздуха сопровождается ощутимым северным ветром с порывами до 10 метров в секунду. Из-за этого ощущаемая температура оказалась значительно ниже фактической.
«Среднесуточная температура на севере края сегодня окажется ниже отметки в 0˚. На юго-востоке края наблюдается снежный покров высотой до 15 см — судя по данным очевидцев, а также метеостанции Шамары, где за 24 часа выпало 22 мм снега, а высота снежного покрова достигает 14 см. В Кунгуре за 23 часа выпало 13 мм осадков. Сильный снегопад продолжится до середины дня», — подчеркнули метеорологи.