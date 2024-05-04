Кладбища Краснодара готовят к Радонице

— Нужно усилиться в этом направлении, в ручном режиме мониторить наполняемость баков и, если есть необходимость, то вывозить мусор и пять, и десять раз за сутки. Наша задача, чтобы кладбища были чистыми и убранными, — сказал Евгений Наумов.