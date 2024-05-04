Кладбища Краснодара готовят к Радонице

В Краснодаре убирают кладбища перед родительским днем. С территорий для захоронения вывозится мусор, благоустраиваются тротуарные дорожки и приводятся в порядок подъездные дороги. Глава Краснодара Евгений Наумов и заместитель главы города Максим Онищенко посетили Новое городское кладбище в хуторе Копанском, чтобы оценить готовность территорий к Радонице, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
— Нужно усилиться в этом направлении, в ручном режиме мониторить наполняемость баков и, если есть необходимость, то вывозить мусор и пять, и десять раз за сутки. Наша задача, чтобы кладбища были чистыми и убранными, — сказал Евгений Наумов.
Порядок на кладбищах города поддерживается в течение всего года. В 2024 году с территорий погостов уже вывезено более 20 тыс. куб. м. мусора. С наступлением тепла на кладбищах выкашивают амброзию. Во время подготовки территорий к Радонице специалисты выкосили 195 гектаров сорной растительности.
На Всесвятском кладбище заасфальтировали 3 600 кв. метров дорожек, установили бордюры.
С 11 по 14 мая на кладбищах установят биотуалеты.
С 12 по 14 мая в Краснодаре заработают временные автобусные маршруты, которые помогут жителям и гостям города доехать до кладбищ. В эти дни количество вагонов увеличат и на нескольких трамвайных маршрутах.