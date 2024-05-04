В небе над центром Волгограда засияли 2 солнца

Центральный парк культуры и отдыха теперь будут освещать еще 2 солнца. «Небесные тела» появились на новом аттракционе, высота каждого из них составляет около 2 метров.
Основные элементы экстремального аттракциона уже готовы. Среди них есть и вращающаяся платформа с посадочными местами — устройство поднимет волгоградцев на высоту семиэтажного здания. После это посетители прочувствуют на себе эффект свободного падения.
В летнем сезоне местные жители и гости города-героя также смогут пощекотать себе нервы на высотных аттракционах «Седьмое небо» и «Мельница», сообщили в дирекции ЦПКиО.
В следующем году в парке планируют установить еще 2 высотных аттракциона. После этого в центре Волгограда получится уникальный для ЮФО экстремальный комплекс.