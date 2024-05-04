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Где в Самаре отключат холодную воду 7 мая?

В ресурсо-снабжающей организации попросили жителей частного сектора сделать запас воды.

Во вторник, 7 мая из-за планового ремонта на сетях пройдут отключения холодной воды в частном секторе в Кировском районе в посёлке Зубчанинивка.

В «РКС-Самара» предупреждили, что в большинстве случаев воду отключать не будут. Однако это не касается сетей, расположенных на Зубчаниновском шоссе. Там сотрудники ресурсо-снабжающей компании планируют заменить пару задвижек..Отключения запланированы на 7 мая с 9:00 до 20:00. Жителей улиц Магистральной и Металлургической просят заблаговременно сделать запасы воды для бытовых нужд.

ЖКХ