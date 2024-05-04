В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае

По их данным, с учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий, подверженных риску наступления засухи.
Засуха ожидается:
- в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;
- в Амангельдинском районе Костанайской области;
- в Шетском районе Карагандинской области.
Умеренно влажными прогнозируются условия:
- в Костанайской области в Карасуском районе;
- в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;
- в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности Павлодара;
- в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;
- в Актюбинской области в Кобдинском районе.
«На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям».
Метеорологи уточнили, что 3 мая выпустили штормовое предупреждение о наступлении засухи в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области в ближайшие 10 дней.
Ранее сообщалось, что май в Казахстане начнется с непогоды. Затем в некоторых регионах страны температура поднимется до 40 градусов.