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В Ростове на Пушкинской запретили езду на электросамокатах

В Ростове на Пушкинской запретили езду на электросамокатах.

Источник: УГИБДД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информацию об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 4 мая.

Ездить на электросамокатах запрещено на улице Пушкинской от пересечения с переулком Доломановским до пересечения с проспектом Театральным.

Кроме того, в некоторых районах Ростова ввели ограничения скорости до 15 километров в час Так. скорость ограничена в парке имени Октябрьской Революции; парка имени 1 Мая; Покровском сквере; площади Советов; парке Горького; улице Большой Садовой от пересечения с проспектом Сиверса до пересечения с Театральным проспектом; набережной; сквере 1-й Конной Армии.

По словам главы администарции города, операторы кикшеринга приняли меры по установлению программного запрета движения электросамокатов, а также ограничена скорость движения на вышеуказанных участках улично-дорожной сети.