В Ростове на Пушкинской запретили езду на электросамокатах.

Кроме того, в некоторых районах Ростова ввели ограничения скорости до 15 километров в час Так. скорость ограничена в парке имени Октябрьской Революции; парка имени 1 Мая; Покровском сквере; площади Советов; парке Горького; улице Большой Садовой от пересечения с проспектом Сиверса до пересечения с Театральным проспектом; набережной; сквере 1-й Конной Армии.